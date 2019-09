Massoneria. L'ex Maestro Venerabile racconta per la prima volta storia della loggia modenese

Per la prima volta la storia della massoneria modenese viene raccontata in un saggio che ne percorre le vicende nei secoli che hanno visto Modena sotto il domino Estense, poi nel Risorgimento e poi dopo l'Unità d'Italia, con le difficoltà del periodo fascista. L'autore del libro "La Storia della Massoneria Modenese" è Mariano Brandoli, presidente della Camera del Rito Scozzese di Modena ed ex Maestro Venerabile della Loggia Nicola Fabrizi di Modena.