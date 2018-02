Perché Campogalliano si chiama così?

Campogalliano è quel paese che si trova tra Modena e i terrori carpigiani, non è però nè l'uno nè l'altro, ma come in passato, si tratta di un'area di passaggio. Se oggi questo paeseè famoso per essere la capitale della bilancia, in realtà ha una storia molto più antica, infatti recandosi presso il parco "Le Montagnole", si nota un aspetto morfologio insolito per essere in pianura.

Secondo gli storici tale caratteristica starebbe ad indicare il vecchio fossato di un castello, oggi raso al suolo, e quell'edificio sarebbe solo l'ultimo di una serie più importante che avrebbe avuto origine prima del periodo romano. Quando dalla Francia, giunsero in questo territorio i celti, ovvero una civiltà terramaricola che si stanziò presso il fiume Secchia. Da quel momento l'area passò alla storia come luogo dei Celti, che venivano descritti dai romani come Galli, e quindi Campo dei Galli, e da qui Campogalliano.