Tre studentesse UniMoRe in Giappone per cucinare sushi con prodotti modenesi

Tre studentesse di UniMoRe sono appena tornate dal Giappone per un progetto che ha unito i nostri due paesi alla ricerca di sapori antichi e lontani verso piatti nuovi e gustosi. Il progetto coinvolge per l'appunto Camilla Beretta, Maria Rosaria D’Agostino e Ylenia De Felice del corso di laureA magistrale in "Languages for communication in international enterprises and organizations"(LACOM). Lo scambio interculturale ha previsto un lavoro congiunto tra le studentesse modenesi e alcuni studenti appartenenti all’Università Meisei di Tokyo. L’attività proposta è volta a promuovere l’internazionalizzazione dell’Ateneo, inserendosi all’interno del contesto di rafforzamento dei legami tra UNIMORE e la Meisei University di Tokyo, la cui collaborazione ha avuto inizio a novembre 2017 con la visita da parte degli studenti giapponesi presso il dipartimento di Studi Linguistici e Culturali dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia