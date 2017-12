“Modena, the art of food”, Lino Guanciale racconta i saporti del territorio

“Lasciati ispirare da un luogo intenso e unico, punto di congiunzione fra tradizioni secolari e spirito d’iniziativa…”. Sono le parole affidate alla voce calda di Lino Guanciale con cui si apre “Modena, the art of food”, il video promozionale del Comune che racconta i sapori di Modena in tre minuti di parole e immagini, creato per il web dall’ufficio Comunicazione per il servizio Promozione della città.

Modena e il suo territorio si raccontano in un video con protagonista il cibo. Non solo Prosciutto, Parmigiano-Reggiano, Lambrusco e Aceto Balsamico, ma Modena, che con i suoi 24 marchi Igp e Dop è un punto di riferimento del mangiar bene.

Tra gli ingredienti della “ricetta” del video, tra testi con sottotitoli in inglese e immagini di paesaggi e città, ma anche di momenti di buon vivere a tavola, la partecipazione di Lino Guanciale, attore che per la collaborazione con Ert si può dire “modenese d’adozione”, riesce a dare al tutto un amalgama efficace e gustoso. Obiettivo del filmato è trasmettere emozioni per Modena, con il binomio luoghi di produzione/prodotti tipici, e incuriosire a scoprirne i sapori valorizzando altre opportunità turistiche modenesi e rafforzando l’identificazione di Modena con i suoi prodotti tipici, il cibo, e gli artisti del gusto (chef, produttori, acetaie...).

Il video, realizzato con la collaborazione di Piacere Modena, è pubblicato sul portale web comunale (www.comune.modena.it), sul sito di promozione turistica (www.visitmodena.it che ultimamente ha avuto oltre 15mila visualizzazioni per un articolo uscito sul New York Post), sui social media e sui canali multimediali del Comune, e sarà utilizzato in eventi pubblici e manifestazioni per valorizzare Modena sui circuiti nazionali e internazionali. In particolare è stata creata una versione mirata alla promozione turistica in occasione di eventi come fiere turistiche, serate promozionali, presentazioni in educational tour, uffici turistici, hotel, eventi e convegni. Le prime fiere in cui sarà utilizzato da Modenatur sono la Bit di Milano (11-13 febbraio) e Itb di Berlino (7-11 marzo).