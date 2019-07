In vista dell'evento che si terrà domani sulle potenzialità economiche dell'Appennino, le opportunità turistiche, agroalimentari, culturali, ma anche come fare impresa, la disponibilità di fondi europei e lo sviluppo sostenibile della montagna modenese, abbiamo intervistato il Presidente della Provincia di Modena, Gian Domenico Tomei, che ci ha raccontato dei progetti siano economico-turistici sia infrastrutturali per le montagne modenesi.