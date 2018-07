Tortellini fatti con pasta di vetro e mattarello. La ricetta segreta di Mauro e Oxana

Lei è Oxana Gutu e lui è Mauro Ingrami e questi sono dei fantastici tortellini, ma che non possono essere mangiati perchè fatti di vetro. In effetti sono molto belli, ma svolgono utilità diverse dal riempire lo stomaco, infatti sono usati come bottoni per le camice, come bottoni per i gilet, come orrecchini, soprammobili e gioielli. E la cosa fantastica è che il vetro utilizzato è riciclato, quindi un progetto del tutto ecosostenibile.