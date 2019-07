Umarell per una sera, il trasporto Tironi diventa spettacolo - IL VIDEO

Alcune centinaia di persone nel parcheggio di Obi in via Emilia Est da dov'è il convoglio è partito, forse migliaia lungo le strade di Modena che ha attraversato. La partenza del trasporto eccezionale firmato Tironi ha suscitato enorme interesse in città, con un seguito di " pubblico" inatteso.un vero e proprio evento di piazza, capace di smuovere la curiosità di molti per un fatto sicuramente straordinario per il nostro territorio.

La prima tappa del viaggio si è svolta regolarmente e dopo la sosta odierna il maxi trasformatore ripartirà alla volta della Bassa e del porto sul fiume Po. (video 82pippo)