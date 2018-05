Trenitalia inefficiente. Macchinette non funzionanti e 40 minuti di coda

Dopo il martedì di festa i pendolari modenesi si sono presentati come sempre in stazione per andare a lavoro o all'università, senza sapere che avrebbero dovuto fare almeno 40 minuti di coda per acquistare biglietto e abbonamento del treno. È quanto successo questa mattina alla stazione di Modena, dove i pendolari hanno scoperto che le macchinette non funzionavano o parevano funzionare, per poi bloccarsi prima di poter effettuare la transazione. Un disagio incredibile che si aggiunge a chi sostiene di aver già provato ad acquisire l'abbonamento del treno il giorno precedente online ma di non esserci riuscito.

Non avendo quei 40 minuti per attendere in coda, e vedendo che le macchinette non funzionavano, abbiamo acquistato un abbonamento online. Come sempre è pervenuto l'SMS di pagamento da parte della banca, ma nessuna email contente il biglietto. Infatti la pagina di Trenitalia rilascia la scritta "error 1004" dicendo che non riesce ad inviare l'email. Ad altri è successa la stessa cosa e ora si trovano con un abbonamento pagato, ma senza avere il biglietto digitale.