Turismo Gastronomico a Modena. Dove andare e cosa mangiare

Modena terra di motori, di storia e ottima cucina. E' così che siamo stati raccontati dal New York Post, dal Usa Today Cibo e dalle guide Michael. Ecco allora i tre luoghi da visitare a Modena per gli appassionati di turismo gastronomico. Il primo è sicuramente l'Osteria Francescana proclamata nel 2016come miglior ristorante del mondo e il suo inventore, Massimo Bottura, il secondo chef migliore al mondo. La seconda tappa è il punto vendita da cui l'esperienza di Telesforo Fini iniziò nel 1912, a due passi dalla chiesa di San Francesco e a cinque passi dall'Osteria Francescana. Un brand che ha saputo ritagliarsi nel secolo passato un ruolo leader all'estero per quanto riguarda la cucina emiliana. Ed infine, quello che è considerato da tutti il tempio del gusto modenese, ovvero il Mercato Albinelli. A due passi dalla Ghirlandina si trova il mercato al chiuso in cui si possono incontrare Massimo Bottura o le telecamere di Netflix, mentre riprendono questa magia fatta di pasta fresca, dolci, salumi e formaggi tutti targati made in Modena.