UniMoRe. Progetto del nuovo rettore prof. Porro: "Modena sempre più città universitaria"

Si è tenuto oggi pomeriggio il primo incontro del nuovo rettore UniMoRe Prof Carlo Adolfo Porro, che diventerà effettivo il 1 Novembre, che ha presentato i progetti per i futuri anni. In primo piano vi è il progetto di ampliare l'offerta formativa, guardando anche al territorio di Mantova, e al tempo stesso di avviare lavori sia edilizi sia in servizi per la realizzaizone di una Modena sempre più città universitaria.