UniMoRe in testa per tasso di occupazione degli studenti: "Laurearsi permette di trovare lavoro"

Dati molto positivi quelli che sono stati fotografati da AlmaLaurea nel 2017 per l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, con un tasso di disoccupaizone che è sceso al 10% tra i laureati magistrali, vatando così la migliore performance in Italia fra gli Atenei generalisti con oltre 1.000 laureati annui. Non solo, UniMoRe si posiziona prima in Italia per il gradimento espresso dai propri laureati, che inoltre hanno una velocità di laurea superiore alla media italiana, con un indice di ritardo che si ferma allo 0,19, ovvero la metà di quello nazionale. I dati di AlmaLaurea non solo affermano con i numeri che la laurea è utile per trovare lavoro, ma l'Ateneo UniMoRe è un efficace passe-partout per il mondo lavorativo.