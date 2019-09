Unimore e Sassuolo Calcio uniti per lo sport. Dopo il lancio del progetto “Unimore Sport Excellence”, L’Ateneo modenese-reggiano ha siglato un protocollo di intesa sottoscritto con U.S. Sassuolo Calcio, alla presenza dell’Amministratore Delegato U.S. Sassuolo Calcio Giovanni Carnevali, del Delegato del Rettore Unimore per lo Sport Marcello Pellicciari e del Segretario Generale U.S Sassuolo Calcio Andrea Fabris.

