Universo Ferrari apre per la prima volta ai fans: presentate due nuove spider

Per la prima volta nella sua storia la Ferrari aprirà le porte dell'Universo Ferrari, la sezione di Fiorano a ridosso del circuito che era stata fino a questo momento visibile solo da parte dei clienti, anche a tutti i fans. Un'occasione che avverrà per due weekend consecutivi, cioè quelli del 21 e 22 e 28 e 29 settembre. Non solo, infatti nella giornata di oggi sono state presentate alla Stampa due nuovi modelli ovvero la 812 GTS e la F8 Spider.