Velomodena. Neet modenesi al lavoro su bici elettriche innovative

Il progetto Velomodena è un laboratorio di formazione gratuita per la realizzazione e manutenzione di biciclette elettriche o con pedalata assistita che ha ottenuto il finanziamento da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Regione Emilia Romagna.Il progetto si avvale della collaborazione di Hera e della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Modena e Reggio - Emilia.

Il corso è rivolto principalmente ai neet (ragazzi che non hanno o cercano un impiego e non frequentano una scuola né un corso di formazione o di aggiornamento professionale) e ai giovani tra i 16 e 35 anni che si trovano in difficoltà nella ricerca di un lavoro.