"Benvenuto 2020 Modena is Open", il video di auguri dei commercianti del centro

Per il quarto anno tutti i commercianti si ritroveranno insieme per brindare assieme alla passione e alla vitalità di chi lavora nel centro storico per la propria città. Domenica 22 dicembre alle ore 19 lungo Calle di Luca i commercianti del centro storico aderenti a "SanFra" vi invitano all' "Aperitivo di Modena".

Nell'occasione verrà presentato il Video di auguri "BENVENUTO 2020: MODENA IS OPEN" ideato e autoprodotto interamente da oltre 60 commercianti che danno il benvenuto con 1 secondo a testa, una idea originale per dare un senso di accoglienza anche visiva a tutti i concittadini.