IL VIDEO - Il bando da 1,3 milioni per le parrocchie e i servizi della Diocesi

Il bando “Insieme per Modena. Ripensare il passato per vivere il futuro”” metterà a disposizione delle parrocchie della Diocesi un milione 314 mila euro “per contrastare gli effetti dell’emergenza sanitaria Covid 19, con particolare attenzione all’ambito aggregativo, educativo e sociale”. Il bando si articola in tre linee di intervento: attività destinate a scuole e famiglie; attività aggregative, incluse quelle sportive e degli oratori; attività di carattere sociale, assistenziale e ricreativo. Ai fini della valutazione si terrà conto dell’aggregazione tra parrocchie attorno a progetti condivisi. Saranno ammesse le spese sostenute dal 24 febbraio al 31 dicembre 2020.