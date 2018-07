L'assistenza sanitaria a Modena Park, un modello di riferimento - IL VIDEO

Ad un anno di distanza da maxi evento di Modena Park, anche l'Azienda Usl di Modena ha pubblicato un video in cui si riassume l'esperienza totalizzante di quella manifestazione, che è stato un banco prova davvero impegnativo anche per il sistema della sanità locale. basti pensare che il 1 luglio 2017 furono seguiti in poche ore ben 1.100 pazienti, che portarono poi a 18 ricoveri.

Scrive l'Ausl sul suo profilo social: "Grazie ai tanti colleghi che hanno dato il loro contributo professionale ed umano affinchè tutto si svolgesse tutto in sicurrezza. Grazie, a partire dai volontari, a quanti hanno saputo fare squadra e grazie anche al popolo di Vasco che ha dimostrato di sapersi divertire occupando un'intera città portando tanto gioia e sana voglia di vivere".