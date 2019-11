IL VIDEO - Il centro storico di Modena illuminato dalle luci di Natale

Sono state accese ieri pomeriggio le luci nelle vie e nelle piazze del centro storico di Modena, con i tradizionali alberi di Piazza Roma, Piazza Grande e Piazza XX Settembre, le decorazioni nei portici e nella strada di via Emilia, così come in via Taglio, Corso Canalchiaro e Via Selmi, così come nelle strade laterali, mentre la grande novità è la statua gigante di Babbo Natale che sembra cercar di uscire dal terreno di piazza XX Settembre.