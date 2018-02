IL VIDEO - Incendio a Magreta di Formigine

È avvenuto dopo le ore 19 l'incendio che a in via poggi, a Magreta di Formigine, portando l'intervento delle squadre dei vigili del fuoco. L'incendio è ora sotto controllo, sono infatti in corso le operazioni di divsmassamento e ARPA sul posto per verifiche di conpetenza. La causa dell'incendio è anfora da accettare, operazione che si sta profano avanti insieme ai carabinieri.