Un sorriso grafico durante il covid. Il video degli studenti dell'Istituto Venturi

Il progetto “Un meme per il Coronavirus”, è nato in modo spontaneo il primo giorno di DAD (Didattica a distanza) quando mi sono trovata davanti degli adolescenti che a parte chiedermi insistentemente quando si tornava a scuola mi guardavano straniti e mi chiedevano di questo “Coronavirus" che li obbligava a stare a casa. Lontano da tutti. Mi sono accorta subito che cercavano conferma in noi adulti dei post e delle notizie che circolavano sulla rete e sopratutto sui social network. Erano spaesati e lo ero anche io, docente di Laboratori Tecnologici rimasta senza software e laboratori ma bisognava partire, esserci e sopratutto reinventarsi. Ho deciso che la DAD iniziava da lì.

Ho pensato che avvicinarmi al loro mondo era la cosa più bella e utile che potessi fare. Dovevano assolutamente, in quel momento così particolare imparare a usare i social in modo consapevole, arrivare alle fonti delle notizie, imparare a verificarle e non a credere a tutto. E passo dopo passo... siamo arrivati ad analizzare il fenomeno dei meme. In quel momento li ho fatti scendere in campo, li ho coinvolti facendogli scegliere dei brand famosi e invitandoli a realizzare dei meme che fossero dei messaggi divertenti e ironici per tutti. Il progetto ha coinvolto gli studenti delle classi 1P, 1Q, 1N e 2M dell'Istituto d'Arte "Adolfo Venturi" dell’indirizzo Professionale di Modena di cui sono davvero molto orgogliosa!