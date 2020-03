IL VIDEO - Il pantheon Estense nella chiesa di San Vincenzo

Nel 1838 l'architetto Francesco Vandelli, per volontà del duca Francesco IV d'Asburgo-Este, progettò la Cappella degli Estensi e degli Austro-Estensi, ideata in analogia con la viennese Cripta dei Cappuccini, per accogliervi le spoglie dei duchi e delle duchesse sparse in varie Chiese di Modena. La memoria funeraria del Casato è completata dallo straordinario monumento a Maria Beatrice Vittoria di Savoia, consorte del duca Francesco IV, realizzato nel 1850 da Luigi Mainoni su disegno di Adeodato Malatesta.