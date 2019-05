Una delle ultime videoteche di Modena raccontata in un cortometraggio

Video Bif è una delle ultime videoteche rimaste a Modena, che tuttavia sa raccogliere le esigenze degli appassionati del cinema che non guardano al negoziante come un consulente capace nella scelta dei film e il collezionismo dei dvd è più importante della scarsa qualità offerta dallo streaming gratuito. "Una guerra aperta quella con lo streaming - spiega CarloAlberto Vezzani, proprietario del Video Bif di Modena - e in effetti oggi avere una videoteca è un po' da pazzi, ma quello che mi lega ai miei clienti è un rapporto umano. Quando entrano io so già cosa posso proporre e che piacerà. Loro non scelgono il film, scelgono l'esperienza di acquistarlo, la possibilità di lasciarsi consigliare e non di meno di vivere il dvd come collezionisti." A partire dal fascino vintage della videoteca nasce il cortometraggio di Vincenzo Malara, già autore della fortunata serie web Rudi, e che ha scelto il Video Bif come location di una favola di altri tempi.