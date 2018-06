La tre giorni di Vignola capitale della Ciliegia. Tra sapori, tradizioni e la pasticceria di Knam

E' tornata questo weekend la tre giorni più attesa della città di Vignola, che festeggia come ogni anno il frutto di cui è capitale mondiale. Tanti produttori di ciliegie presenti all'occasione, così come è stata ampia la partecipazione di modenesi e turisti in cerca dei sapori dolci e unici di questo frutto. Tra le novità di quest'anno la partecipazione di uno chef diventato famoso per essere il boss del cioccolato, Ernst Knam.