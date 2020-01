Furti in casa, i residenti del Villaggio Zeta: “Siamo stanchi di essere derubati”

Sono scesi in piazza i residenti di Villaggio Zeta per denunciare i ripetuti episodi di furti ai danni dei residenti. Con lo slogan “Siamo stanchi di essere derubati” hanno manifestato per chiedere all’amministrazione comunale più controlli nella zona e una maggiore severità delle pene.

“Siamo arrivati a contare un furto al giorno- denuncia Walter Parenti portavoce del comitato Villaggio Zeta- questi criminale sono ben organizzati e non si fermano davanti a niente e a nessuno. Siamo stanchi di questa situazione”. I cittadini continueranno la loro mobilitazione in un incontro fissato per giovedì 9 gennaio al teatro Guiglia per discutere il tema della sicurezza in città