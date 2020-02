IL VIDEO - Le bellezze del Teatro Comunale: da marzo visite aperte al dietro le quinte

Il Teatro Comunale Luciano Pavarotti di Modena dà al pubblico nuove opportunità per scoprirne i segreti, la storia, gli spazi di produzione e l’architettura, grazie a un calendario di visite guidate rivolte a cittadini e turisti, promosse in collaborazione col Comune, Modenatur, “Modena città del Belcanto”.

Con la nuova formula proposta su progetto del servizio comunale Promozione della città e turismo, si può andare alla scoperta del “dietro le quinte” di uno dei più preziosi teatri italiani - la storia e gli ambienti tra cui l’atrio, la platea, il palcoscenico, il ridotto, e zone solitamente non accessibili come Sartoria e Sala Scenografia –prenotandosi per le visite anche individualmente (in precedenza erano riservate a gruppi precostituiti che ne facevano richiesta).

Calendario visite guidate:

Sabato 21 marzo ore 15,00 e ore 16,30

Sabato 18 aprile ore 15,00 e ore 16,30

Sabato 9 maggio ore 15,00 e ore 16,30

Sabato 6 giugno ore 15,00 e ore 16,30

Sabato 13 giugno ore 15,00 e ore 16,30

Sabato 20 giugno ore 15,00 e ore 16,30

Informazioni e prenotazioni:

Lingua: la visita si tiene in Italiano.

Durata: 1 ora circa

Le visite sono possibili solo su prenotazione e saranno attivate al raggiungimento di almeno 5 persone iscritte entro il venerdì precedente la visita.

IAT Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica del Comune di Modena

Piazza Grande 14, Modena