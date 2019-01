Sempre più volontari per rivalorizzare il parco XXII Aprile: "Qui c'è la storia di una comunità"

Da anni le cronache parlano della zona del parco XXII Aprile per ricordare la presenza di spacciatori, tuttavia si tratta di un parco storico che è stato al centro della vita di una comunità, protagonista di eventi storici fondamentali a Modena, e che secondo un sempre più nutrito gruppo di volontari potrà tornare a ricoprire quel ruolo. I giovani volontari da mesi stanno lavorando per sistemare e migliorare il parco utilizzando il proprio tempo libero per portare a termine questo progetto.