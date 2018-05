YouPol. Come funziona l'applicazione per segnalare atti di bullismo

È stata presentata oggi all'Istituto Jacopo Barozzi YouPol, l'applicazione che mette in contatto diretto gli studenti con la Polizia di Stato per denunciare atti di bullismo o spaccio di droga. L'applicazione permette di inviare messaggi, immagini e video che denunci i fatti subiti o che stanno subendo altri studenti. È inoltre possibile allertare in pochi secondi le Forze dell'Ordine chiamandole per intervenire.