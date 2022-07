Adozioni | Gli amici a quattro zampe in cerca di famiglia a Modena

Per chi fosse alla ricerca di un compagno fedele, di un amico a cui offrire un ambiente sereno ed un padrone amorevole, gli ospiti a quattro zampe di Ris_Per Rifugio per Animali di Campogalliano (MO) non vedono l’ora di trovare una nuova famiglia. Ecco i cagnolini che hanno maggiore urgenza d'essere adottati:

Morgana e Laica

Età: 3 mesi

Taglia: media

Sesso: femmina

Per visite e\o informazioni telefonare a Barbara 3476864664

Zorro

Età: 1 anno

Taglia: media, 18\20 kg

Sesso: maschio

Salute: vaccinato, chippato, negativo a lesmania ed erlichia

Segni particolari: cucciolone pieno di energie, cerca casa possibilmente con giardino, non in contesto urbano, sì residenziale e rurale. Una famiglia dinamica e non alla prima esperienza. E' compatibile con femmine, non con maschi. No bambini

Per informazioni e visite contattare Barbara al 3476864664

Rudy

Età: 3 anni

Taglia: 24 kg circa, mix Bullmastiff

Sesso: maschio

Salute: castrato, vaccinato, negativo a lesmania

Segni particolari: dinamico, goliardico, esuberante ma ubbidiente, collaborativo e curioso. Attaccato a chi lo accudisce, protettivo ed estremamente affettuoso, perciò gli estranei lo intimoriscono, avendo paura che possono far del "male" a coloro che lui ama. Incompatibile con altri animali. Cerca famiglia già esperta di molossi e simili. Adozione da figlio unico. No bambini

Per visite e informazioni contattare Barbara al 3476864664

Ris_Pet rifugio per animali

L'associazione Ris_pet si prefigge come scopo principale di operare in difesa degli animali e dei loro diritti, di sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere una cultura del rispetto che riconosca gli animali come soggetti di diritti. Si trova a Panzano di Campogalliano in via Lama 23.