A.A.A. Adozioni: 5 cuccioli in cerca di famiglia

Sabato 11 giugno arriveranno al rifugio Ris_Pet di Campogalliano 5 cuccioli di cane desiderosi di essere adottati ed accolti in una famiglia. Si chiamano Freddy, Dafne, Morgana, Laica e Penny, hanno 3 mesi di vita e corrispondono ad una futura taglia media. Per visitarli o ricevere maggiori informazioni si può contattare Barbara al numero 3476864664.

Le foto dei cuccioli sono raccolte in una gallery a piè di pagina.

Ris_Pet rifugio per animali

L'associazione Ris_pet si prefigge come scopo principale di operare in difesa degli animali e dei loro diritti, di sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere una cultura del rispetto che riconosca gli animali come soggetti di diritti. Si trova a Panzano di Campogalliano in via Lama 23.