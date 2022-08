Adozioni: i cani in cerca di famiglia a Modena

Per chi fosse alla ricerca di un compagno fedele, di un amico a cui offrire un ambiente sereno ed un padrone amorevole, gli ospiti a quattro zampe di Ris_Per Rifugio per Animali di Campogalliano (MO) non vedono l’ora di trovare una nuova famiglia. Ecco i cagnolini che hanno maggiore urgenza d'essere adottati:

I 3 cuccioli hanno 3 mesi e mezzo d'età e sono di taglia medio-piccola, la mamma, invece, è cieca e pesa sui 18 kg circa.

Contatti: I cuccioli saranno visibili dal 12 agosto in orario di apertura al pubblico (tutti i giorni, festivi compresi, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17), per informazioni e visite chiamare Barbara al 3476864664

Laica

Età: 4 mesi

Genere: femmina

Taglia: media

Salute: vaccinata e chippata

Segni particolari: timidina all'inizio con gli sconosciuti poi... una cozzetta!

Contatti: vieni a trovarla al rifugio e chiama Barbara al 3476864664

Pablo

Età: 10 mesi

Genere: maschio

Segni particolari: meticcio pit, dolcissimo con le persone, con gli altri cani non tanto, dunque è necessaria un'adozione come figlio unico

Contatti: chiamare Barbara al 3476864664

Ris_Pet rifugio per animali

L'associazione Ris_pet si prefigge come scopo principale di operare in difesa degli animali e dei loro diritti, di sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere una cultura del rispetto che riconosca gli animali come soggetti di diritti. Si trova a Panzano di Campogalliano in via Lama 23.