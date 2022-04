A.A.A. Adozioni: i cani in cerca di famiglia a Modena

Per chi fosse alla ricerca di un compagno fedele, di un amico a cui offrire un ambiente sereno ed un padrone amorevole, gli ospiti a quattro zampe di Ris_Per Rifugio per Animali di Campogalliano (MO) non vedono l’ora di trovare una nuova famiglia. Ecco i cagnolini che hanno maggiore urgenza d'essere adotatti:

Zorro, un cucciolone pieno d'energie

"Sono un cucciolone di 1 anno esuberante e pieno di energie che sfogo nel giocare, ma l'ideale sarebbe anche andare a zonzo con la mia famiglia e divertirmi in giardino"

Età: 1 anno

Sesso: maschio

Taglia: media, 18/20 kg

Salute: vaccinato e chippato. Negativo a lesmania ed erlichia

Segni particolari: cerca casa possibilmente con giardino in un contesto residenziale e rurale, non urbano. Compatibile con femmine ma non con maschi

Famiglia ideale: dinamica e non alla prima esperienza. Senza bambini.

Contatti: zia Barbara al 3476864664

Buck, un nonnino in formissima: 11 anni e non sentirli

"Sì, lo so, sono un po' vanitoso ma cosa ci volete fare? Sono figo e lo so" Sesso: maschio Età: 11 anni (portati alla grande) Salute: non castrato Segni particolari: bello, buono e sano, poco socievole con gli altri maschi ma amante delle coccole. Del suo passato si sanno poche cose ma quello che ci interessa è il suo futuro, giusto? Contatti: zia Barbara +393476864664 Chico, tornato in rifugio dopo una rinuncia "All'improvviso hanno rinunciato a me e non so neanche il perché. Ora qua le tate cercano di consolarmi, ma io sono tanto triste, ed i miei occhi parlano da soli, perché ho bisogno della mia vera famiglia" Sesso: maschio Età: 7 anni Taglia: medio-grande Salute: vaccinato e chippato, non castrato Segni particolari: ama gli esseri umani, nonostante tutto, va d'accordo con i suoi simili (femmine sì, maschietti a simpatia) Contatti: zia Barbara 3476864664 Bibi, un cane che ha bisgono di riscoprire la fiducia nell'essere umano "Mi chiamo Bibi, ho 6 anni ed ho un passato di probabili maltrattamenti, per questo sono diffidente soprattutto con le figure umane maschili" Sesso: maschio Età: 6 anni Taglia: media, 15/20 kg Salute: chippato, vaccinato, castrato Segni particolari: ha bisogno di tempo per fidarsi ed aprirsi al mondo. Famiglia ideale: che abiti in zone di campagna, no centro urbano, senza bambini e senza stili di vita frenetici. Dopo l'adozione è consigliato un percorso in rifugio Contatti: zia Barbara 3476864664

Ris_Pet rifugio per animali

L'associazione Ris_pet si prefigge come scopo principale di operare in difesa degli animali e dei loro diritti, di sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere una cultura del rispetto che riconosca gli animali come soggetti di diritti. Si trova a Panzano di Campogalliano in via Lama 23.