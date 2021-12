A. A. A. Adozioni: i cani in cerca di famiglia a Modena

Per chi fosse alla ricerca di un compagno fedele, di un amico a cui offrire un ambiente sereno ed un padrone amorevole, gli ospiti a quattro zampe di Ris_Per Rifugio per Animali di Campogalliano (MO) non vedono l’ora di trovare una nuova famiglia. Tra loro:

STAR

Età: 4 anni

Sesso: femmina

Salute: negativa a lesmania ed erlichia. Vaccinata, chippata e sterilizzata

Su di lei: Dal carattere pacato e docile, adora le carezze, il contatto umano e tutti gli esseri viventi, compresi i gatti

Info: Barbara +393476864664

IGOR

Età: 6 mesi

Sesso: maschio

Su di lui: Simpatico, gioioso, giocoso e molto affettuoso. Compatibile con tutti i miei simili, i bipedi e sono timoroso dei gatti.

Info: Barbara +393476864664

NORA

Età: 6 mesi

Sesso: femmina

Su di lei: Cerca una famiglia affettuosa, che sappia amarla, portarla a spasso e darle tanta pappa buona. Di carattere dolce, socievole e coccoloso. Futura taglia media 20/25 kg , vado d'accordo con cani e persone

Info: Barbara +393476864664

Ris_Pet rifugio per animali

L'associazione Ris_pet si prefigge come scopo principale di operare in difesa degli animali e dei loro diritti, di sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere una cultura del rispetto che riconosca gli animali come soggetti di diritti. Si trova a Panzano di Campogalliano in via Lama 23.