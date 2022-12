A. A. A. Adozioni: i cani in cerca di famiglia a Modena per il mese di dicembre

Per chi fosse alla ricerca di un compagno fedele, di un amico a cui offrire un ambiente sereno ed un padrone amorevole, gli ospiti a quattro zampe di Ris_Per Rifugio per Animali di Campogalliano (MO) non vedono l’ora di trovare una nuova famiglia. Ecco i cagnolini che hanno maggiore urgenza d'essere adottati:

Filippo

Età: 7 mesi

Genere: maschio

Salute: vaccinato e chippato

Segni particolari: splendido cucciolotto di 7 mesi, buono come il pane e gioioso come la luce

Info: vieni a trovarmi al rifugio e chiama zia Barbara al 3476864664

Oscar

Età: 4 anni

Genere: maschio

Taglia: media

Salute: vaccinato e chippato, negativo a erlichia e lesmania. Castrato

Segni particolari: sono un soggetto che difende il territorio e la mia famiglia dato che morirei per loro. Sono buono e socievole con tutti, ho tanta voglia di giocare e amo le coccole delle mie tate

Info: vieni a trovarmi al rifugio e chiama zia Barbara al 3476864664

Bella

Età: 1 anno

Genere: femmina

Taglia: media contenuta

Salute: negativa a lesmania, obbligo di sterilizzazione. Vaccinata e chippata

Segni particolari: non vorrei rimanere tanto al rifugio perché non sono abituata alle temperature del Nord, anche se mi hanno detto che avrò la mia casetta riscaldata con cuccette e coperte e tanta spazio nel giardino. Dovrò essere sterilizzata, o qua al rifugio o se vado a casina mia per sempre. Sono dolce, buona e pacata

Info: vieni a trovarmi al rifugio e chiama zia Barbara al 3476864664

Paco

Età: 4 mesi

Genere: maschio

Taglia: media

Salute: vaccinato e chippato

Segni particolari: bravo, giocoso e gioioso

Info: vieni a trovarmi al rifugio e chiama zia Barbara al 3476864664

Ris_Pet rifugio per animali

L'associazione Ris_pet si prefigge come scopo principale di operare in difesa degli animali e dei loro diritti, di sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere una cultura del rispetto che riconosca gli animali come soggetti di diritti. Si trova a Panzano di Campogalliano in via Lama 23.