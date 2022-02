A.A.A. Adozioni: i cani in cerca di famiglia a Modena

Per chi fosse alla ricerca di un compagno fedele, di un amico a cui offrire un ambiente sereno ed un padrone amorevole, gli ospiti a quattro zampe di Ris_Per Rifugio per Animali di Campogalliano (MO) non vedono l’ora di trovare una nuova famiglia. Tra loro:

Ambra

Femminuccia nata l’8 dicembre 2021

Futura taglia grande

Manto fulvo

Papà cane corso.

La mamma è una bellissima cagnolina,sana, estremamente dolce ed equilibrata.

Adottabile da metà febbraio circa, cominciamo a cercare per lei una famiglia speciale? Si richiede esperienza con la razza o con altri molossi e/o disponibilità a farsi seguire nell’impostazione dell’educazione dì questi cuccioli.

Per info adozione whatsapp di presentazione della tua famiglia al 3483144109 Vittoria

Alba

Nata l’8 dicembre 2021

Femmina futura taglia grande

Fulva

Papà Cane Corso

Mamma molossa

Sarà adottabile da metà febbraio

Cerchiamo per lei una meravigliosa famiglia. Si richiede esperienza con la razza o con altri molossi e/o il consenso a seguire appositi corsi per l’impostazione di un’educazione corretta fin da cucciola. Per info adozione whatsapp di PRESENTAZIONE della tua famiglia al 3483144109 Vittoria

Buck

"Si lo so, sono un pó vanitoso ma cosa ci volete fare, sono figo e lo so" - #Buck un amore di cagnone, 11 anni portati alla grande!

Caratteristiche: Non castrato, bello, buono e sano, poco socievole con gli altri maschi ma amante delle coccole. Del suo passato si sanno poche cose ma quello che ci interessa è il suo futuro, giusto? Venite a conoscerlo e vi innamorerete?

Per info Zia Barbara +393476864664

Rudy

"Altra cessione di proprietà. Non ci interessa più di tanto il perché, quando non lo vogliono più... solo questo conta. Beh, avanti tutta bel patatone... ora le zie ti trovano una famiglia per sempre.

È un bel meticcio giovane, di 2 anni, 24 kg , buono con le persone. Con i suoi simili va d'accordo con le femmine, con gli altri maschietti a simpatia. Fuori è molto dinamico e giocherellone, ma in casa è tranquillo. Sano e vaccinato".

Chiama zia Barbara al 3476864664 per venire a conoscerlo