A.A.A. Adozioni: i cani in cerca di famiglia a Modena

Per chi fosse alla ricerca di un compagno fedele, di un amico a cui offrire un ambiente sereno ed un padrone amorevole, gli ospiti a quattro zampe di Ris_Per Rifugio per Animali di Campogalliano (MO) non vedono l’ora di trovare una nuova famiglia. Tra loro:

Thor

"E mentre mi accingo a lavare i piatti penso a cosa scrivere di te... per fare in modo che qualcuno ti noti. La storia, sempre quella, noiosa e sentita non so quante volte da tutti; un soggetto che visivamente non ha nulla di eclatante. Allora che si fa'?!?!

Si spera nel colpo di fulmine vedendo le foto!

Thor ha quasi 4 anni, delizioso ed equilibrato, delicato e mai troppo invadente. Ama il contatto umano e adora passeggiare al guinzaglio, per non parlare delle corse che fa...veloce più di un razzo!"

Guardalo e vieni a prenderlo, chiama zia Barbara al 3476864664

Bella

"Io sono BELLA, di nome e di fatto. Bella fuori e soprattutto dentro. Sono arrivata al nord perché avevo una richiesta di adozione, ma all'ultimo si sono tirati indietro.

Ora, per non farmi fare un lungo viaggio di rientro, sono qua che aspetto la mia famiglia, quella vera, e per sempre.

Amo gli umani, sono dolce, equilibrata, amo passeggiare al guinzaglio, non disdegno le corse in libertà, e ronfare sul divano. Ho quasi 4 anni, sono una taglia medio contenuta. Negativa a lesmania, vaccinata e chippata. Sterilizzata".

Chiama zia Barbara al 3476864664 e vieni a conoscermi!

Heart

"Sono un golden super 'tarocco'. Amo passeggiare e sonnecchiare, per non parlare delle coccole e grattini. Ho circa 1 anno, sono negativo a lesmania, vaccinato e chippato. No cani maschi, con femmine a simpatia"

Chiama zia Barbara al 3476864664 e vieni a trovarmi al rifugio!