A.A.A. Adozioni: 5 cuccioli salvati in Albania cercano famiglia a Modena

Per chi fosse alla ricerca di un compagno fedele, di un amico a cui offrire un ambiente sereno ed un padrone amorevole, gli ospiti a quattro zampe di Ris_Per Rifugio per Animali di Campogalliano (MO) non vedono l’ora di trovare una nuova famiglia. Ecco 5 cuccioli, provenienti da un'unica cucciolata, salvati in Albania e che hanno maggiore urgenza d'essere adottati:

Dotto

Età: 7\8 mesi

Genere: maschio

Taglia: media

Salute: vaccinato e chippato

Segni particolari: coccolone, dolce e giocoso

Info: vieni a trovarmi al rifugio e chiama zia Barbara al 3476864664

Pisola

Età: 7/8 mesi

Genere: femmina

Taglia: media

Salute: vaccinata e chippata

Segni particolari: sorella di Dotto, Pisola è una cucciola coccolosa e giocosa

Info: vieni a trovarmi al rifugio e chiama zia Barbara al 3476864664

Brontolo

Età: 8 mesi

Genere: maschio

Taglia: media

Salute: vaccinato e chippato

Segni particolari: fratello di Dotto e Pisola, Brontolo è un cucciolo coccolone e dolce

Info: vieni a trovarmi al rifugio e chiama zia Barbara al 3476864664