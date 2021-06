A.A.A. adozioni: i cani in cerca di famiglia a Modena

Accogliere un animale in famiglia è una responsabilità. E’ un atto di amore, d’altruismo ma, soprattutto, di responsabilità verso la felicità e l’incolumità dell’amico a quattro zampe.

Per chi fosse alla ricerca di un compagno fedele, di un amico a cui offrire un ambiente sereno ed un padrone amorevole, gli ospiti a quattro zampe di Ris_Per Rifugio per Animali di Campogalliano (MO) non vedono l’ora di trovare una nuova famiglia.

Bingo

Anni: 2

Sesso: maschio

Genere: simil labrador

Malattie: non presenti. Sterilizzato, vaccinato e chippato

Su di lui: adottato da una coppia che ha intenzione di separarsi, dopo aver trascorso un anno in famiglia Bingo cerca una nuova amorevole casa. Si cerca adozione possibilmente in compagnia di un altro cagnolino

Info: Chiamare Ombretta al 3392676459 o Alessandra 3898703528

Oscar

Anni: 3

Sesso: maschio

Genere: taglia media

Malattie: negativo ad erlichia e lesmania. Vaccinato, castrato e chippato

Su di lui: buono e socievole con tutti, giocherellone (adora riportare bastoncini)Si lega profondamente al proprio territorio e alla propria famiglia.

Info: chiamare Barbara al 3476864664 per venire a fargli visita

2 Calzini

Anni: 4

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: Negativo a lesmania ed erlichia. Vaccinato, castrato e chippato

Su di lui: Affettuosissimo con le tate del rifugio, titubante (ma solo inizialmente) con gli sconosciuti, poi si lascia andare.

Info: Chiamare Barbara al 3476864664 per ulteriori info e per venire a conoscerlo

Zeno

Anni: 3

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: In regola con la profilassi vaccinale ma positivo alla lesmania, attualmente in cura. A breve avrà bisogno di un intervento per fine amputazione del moncone che gli hanno lasciato.

Su di lui: Molto buono, non esuberante, un pochino timido. Zeno è tripode ma questo handicap non preclude una serena vita in famiglia. Riesce a fare tutto come qualsiasi cane a 4 zampe

Info: Chiamare Barbara al 3476864664 per venire a trovarlo al rifugio

Ris_Pet rifugio per animali

L'associazione Ris_pet si prefigge come scopo principale di operare in difesa degli animali e dei loro diritti, di sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere una cultura del rispetto che riconosca gli animali come soggetti di diritti. Si trova a Panzano di Campogalliano in via Lama 23.