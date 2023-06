A.A.A. Adozioni: i cani in cerca di famiglia a Modena per il mese di giugno

Per chi fosse alla ricerca di un compagno fedele, di un amico a cui offrire un ambiente sereno ed un padrone amorevole, gli ospiti a quattro zampe di Ris_Per Rifugio per Animali di Campogalliano (MO) non vedono l’ora di trovare una nuova famiglia. Questi sono i nomi dei cagnolini che hanno maggiore urgenza d'essere adottati. Eccoli:

Perla

Età: 3 anni

Genere: femmina

Taglia: 30 kg circa, simil maremmana\golden

Salute: vaccinata, chippata e sterilizzata

Dicono di me: "dolce, pacata, affettuosa, compatibile con tutti gli umani e con tutti gli esseri viventi, compreso gli unicorni se ne avete"

Info: vieni a trovarmi al rifugio e chiama o invia un messaggio Whatsapp a zia Barbara al 3476864664

Whisky

Età: 1 anno

Genere: maschio

Taglia: media

Salute: vaccinato e chippato

Dicono di me: "dinamico, allegro e simpatico. Sta aspettando la sua famiglia amorevole, nel frattempo se la gode con i volontari"

Rock n'Roll

Età: 1 anno

Genere: maschio

Taglia: media

Salute: vaccinato e chippato

Dicono di me: "dinamico, allegro e simpatico"

Lord

Dicono di me: "di nome e di fatto!!! Si perchè LORD era stato scaraventato in un fosso con le zampe legate tipo capretto. Lasciato li a morire. Ma qualcuno lo ha trovato e salvato. Purtroppo una delle zampe era compromessa ed hanno dovuto amputarla. Sì...è un TRIPODE... Nonostante ciò, LORD, dopo un periodo di comprensibile diffidenza anche abbastanza pronunciata...ha deciso di ridare fiducia al genere umano, ed è quì che vorrei soffermarmi. Pensate a cosa ha passato questa povera creatura e guardatelo adesso. Impariamo!!!! Perchè ci piaccia o no, per aiutare più bestioline abbiamo bisogno di tante persone ben educate e sensibilizzate. Con la guerra, la storia ci insegna, non è stato risolto mai manco mezzo problema, MAI. Quindi impariamo da Lord... smettiamola di odiare il genere umano e facciamo vedere di cosa sono capaci questi esserini meravigliosi. P.S. un tripode fa le stesse identiche cose che fa un cane con 4 zampe. Sapevatelo!"

Ris_Pet rifugio per animali

L'associazione Ris_pet si prefigge come scopo principale di operare in difesa degli animali e dei loro diritti, di sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere una cultura del rispetto che riconosca gli animali come soggetti di diritti. Si trova a Panzano di Campogalliano in via Lama 23.