A.A.A. adozioni: i cani in cerca di famiglia a Modena

2 Calzini, Amilcare, Nina e Taky sono gli ospiti a quattro zampe di Ris_Pet Rifugio per Animali di Campogalliano in cerca di una famiglia

Per chi fosse alla ricerca di un compagno fedele, di un amico a cui offrire un ambiente sereno ed un padrone amorevole, gli ospiti a quattro zampe di Ris_Per Rifugio per Animali di Campogalliano (MO) non vedono l’ora di trovare una nuova famiglia. Tra loro:

2 Calzini

Anni: 4

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: Negativo a lesmania ed erlichia. Vaccinato, castrato e chippato

Su di lui: Affettuosissimo con le tate del rifugio, titubante (ma solo inizialmente) con gli sconosciuti, poi si lascia andare.

Info: Chiamare Barbara al 3476864664 per ulteriori info e per venire a conoscerlo

Amilcare

Anni: 4 mesi

Sesso: maschio

Genere: taglia medio-contenuta

Malattie: in regola con la profilassi vaccinale, chippato

Su di lui: dicono di me che sia un incrocio tra un topo, un cane ed un koala. Sono biricchino e simpatico

Info: Chiamare zia Barbara al 3476863644 per venire a conoscermi

Nina

Anni: 7

Sesso: femmina

Genere: taglia media

Malattie: non presenti. Sterillizata, vaccinata e chippata

Su di lei: Una splendida cagnolina salvata dall'Albania da una brutta sorte. Socievole, va d'accordo con tutti i suoi simili

Info: Chiamare zia Barbara al 3476864664 e vieni a trovarla al rifugio

Taky

Sesso: maschio

Genere: taglia corta

Malattie: non presenti. Ho vescica neurologica. Per il resto tutto ok

Su di lui: Piccino, carino, simpatico. Che sono paraplegico lo avete visto..ma sono motorizzato e vado ovunque non inquinando

Info: Ahh..se per caso sei interessato...chiama zia Barbara per tutte le info al 3476864664

Ris_Pet rifugio per animali

L'associazione Ris_pet si prefigge come scopo principale di operare in difesa degli animali e dei loro diritti, di sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere una cultura del rispetto che riconosca gli animali come soggetti di diritti. Si trova a Panzano di Campogalliano in via Lama 23.