A.A.A. Adozioni: i cani in cerca di famiglia a Modena per il mese di luglio

Per chi fosse alla ricerca di un compagno fedele, di un amico a cui offrire un ambiente sereno ed un padrone amorevole, gli ospiti a quattro zampe di Ris_Per Rifugio per Animali di Campogalliano (MO) non vedono l’ora di trovare una nuova famiglia. Questi sono i nomi dei cagnolini che hanno maggiore urgenza d'essere adottati. Eccoli:

Michelle

Età: 1 anno

Genere: femmina

Taglia: media

Salute: vaccinata, chippata, sterilizzata e negativa a lesmania

Dicono di me: è stata definita "una bomba di cane" = eccccezzziunale veramente. Con i suoi simili va d'accordo sia con i maschi che con le femmine. Con gli umani è ubbidiente, dolce ed amorevole

Info: chiama o invia un messaggio Whatsapp a zia Barbara al 3476864664

Miri

Età: 6 mesi

Genere: maschio

Taglia: medio\grande Mix Galgo

Salute: vaccinato, chippato

Dicono di me: molto socievole con i suoi simili di entrambi i sessi. Con i gatti da valutare. All'inizio con gli sconosciuti umani si presenta diffidente, soprattutto con il sesso maschile, riservato... in costante osservazione per capire se meriteranno la sua fiducia ed amore

Info: vieni a trovarci, chiama o invia un messaggio Whatsapp a zia Barbara al 3476864664