A.A.A. Adozioni: i cani in cerca di famiglia a Modena per il mese di maggio

Per chi fosse alla ricerca di un compagno fedele, di un amico a cui offrire un ambiente sereno ed un padrone amorevole, gli ospiti a quattro zampe di Ris_Per Rifugio per Animali di Campogalliano (MO) non vedono l’ora di trovare una nuova famiglia. Questi sono i nomi dei cagnolini che hanno maggiore urgenza d'essere adottati. Eccoli:

Lord

Età: 2 anni

Genere: maschio

Salute: castrato, vaccinato e chippato. Negativo a lesmania

Segni particolari: "spendido cane, fuori e dentro. Buonissimo, dolcissimo, esuberante"

Info: vieni a trovarmi al rifugio e chiama zia Barbara al 3476864664

Pablo

Età: 1 anno

Genere: maschio

Segni particolari: "in passeggiata io sono bravissimo! Dovrebbero prendermi come modello nei tutorial sulla conduzione del cane al guinzaglio! Quello che rende speciale una passeggiata sono momenti di cammino alternati a momenti di pausa dove condividere 2 coccole o semplicemente i raggi del sole. In queste foto mi vedete con uno dei miei volontari preferiti! Adoro stare al sole, passeggiare sull'erba in mezzo ai campi! Sono però molto bravo anche in zone residenziali! Mi lascio accompagnare dal mio compagno umano in ogni contesto"

Info: vieni a trovarmi al rifugio e chiama zia Barbara al 3476864664