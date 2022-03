A.A.A. Adozioni: i cani in cerca di famiglia a Modena

Per Info chiamare Barbara al 3476864664

È un bel cane mix Bullmastiff

Età: 3 anni

Castrato e vaccinato

24 kg circa

Negativo a lesmania

Dinamico, goliardico, esuberante ma ubbidiente, collaborativo e curioso. Attaccato a chi lo accudisce, protettivo ed estremamente affettuoso, perciò gli estranei lo intimoriscono, avendo paura che possono far del "male" a coloro che lui ama, proteggendoli anche a costo della propria vita.

Incompatibile con altri animali

Cerca famiglia già esperta di molossi e simili

Adozione da figlio unico, No bambini

Per Info chiamare Barbara al 3476864664

Goldie

Vivace, esuberante e divertente come richiede la mia età

Età: 1 anno e mezzo circa

Taglia media

Sano, vaccinato, castrato e chippato

Negativo a lesmania ed erlichia

"Cerco la mia famiglia da amare, preferibilmente in contesto residenziale o rurale, meglio evitare il centro città. No altri maschi,con femmine da valutare perché vado a simpatia"

Per Info e per conoscerlo chiamare Barbara al 3476864664

Hansel e Gretel

Appena arrivati in rifugio, Hansel e Gretel sono due pastori tedeschi di circa 9 mesi, un maschio e una femmina, in cerca di famiglia.Vaccinati, sani e chippati. Ubbidienti ed intelligenti. Per conoscerli chiamare Barbara al 3476864664.

Ris_Pet rifugio per animali

L'associazione Ris_pet si prefigge come scopo principale di operare in difesa degli animali e dei loro diritti, di sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere una cultura del rispetto che riconosca gli animali come soggetti di diritti. Si trova a Panzano di Campogalliano in via Lama 23.