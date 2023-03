A.A.A. Adozioni: i cani in cerca di famiglia a Modena per il mese di marzo

Per chi fosse alla ricerca di un compagno fedele, di un amico a cui offrire un ambiente sereno ed un padrone amorevole, gli ospiti a quattro zampe di Ris_Per Rifugio per Animali di Campogalliano (MO) non vedono l’ora di trovare una nuova famiglia. Ecco i cagnolini che hanno maggiore urgenza d'essere adottati:

Chicca e Trilly

Età: 14 anni

Genere: femmine

Segni particolari: sono carine, simpatiche, socievoli, educate, coccolone e affettuose. Hanno bisogno urgentemente di una famiglia

Info: vieni a trovarmi al rifugio e chiama zia Barbara al 3476864664

Ettore

Età: 10 mesi

Genere: maschio

Taglia: media

Segni particolari: Sono bello, coccolosa e da riempire di baci (all'inizio sono un pochino diffidente ma poi...)

Info: vieni a trovarmi al rifugio e chiama zia Barbara al 3476864664

Lea

Età: 1 anno

Genere: femmina

Taglia: media contenuta

Segni particolari: sono bella e coccolosa

Info: vieni a trovarmi al rifugio e chiama zia Barbara al 3476864664

Basky

Età: 2 anni

Genere: maschio

Taglia: media

Salute: sano, castrato, vaccinato e chippato

Segni particolari: Sono buono, bravo, coccolone, al guinzaglio sono bravissimoooooooo, oltre che ad essere meravigliosamente bello

Info: vieni a trovarmi al rifugio e chiama zia Barbara al 3476864664

Ris_Pet rifugio per animali

L'associazione Ris_pet si prefigge come scopo principale di operare in difesa degli animali e dei loro diritti, di sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere una cultura del rispetto che riconosca gli animali come soggetti di diritti. Si trova a Panzano di Campogalliano in via Lama 23.