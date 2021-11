A. A. A. Adozioni: i cani in cerca di famiglia a Modena

Per chi fosse alla ricerca di un compagno fedele, di un amico a cui offrire un ambiente sereno ed un padrone amorevole, gli ospiti a quattro zampe di Ris_Per Rifugio per Animali di Campogalliano (MO) non vedono l’ora di trovare una nuova famiglia.

Tra loro:

Maya

Età: 5 mesi

Sesso: Femmina

Malattie: Non presenti

Su di lei: Recuperata perché era stata buttata in campagna, aggredita da altri cani, per fortuna in modo lieve e e senza conseguenze. Futura taglia grande, sui 35 kg da adulta

Info: Venite a conoscerla al rifugio e chiama zia Barbara al 3476864664

Maya

Età: 7 mesi

Sesso: Femmina

Malattie: Non presenti

Su di lei: Anche se qua sto bene, vorrei trascorrere il freddo inverno in una casa calda con una famiglia amorevole. Amo giocare e farmi fare i grattini, mi piace la compagnia umana e dei miei simili di entrambi i sessi

Info: Vieni a conoscermi al rifugio e chiama zia Barbara al 3476864664

Bosco

Età: 5 mesi

Sesso: Maschio

Malattie: Non presenti

Su di lui: 18 kg da adulto, buono, simpatico, va d'accordo con altri cani.

Info: Vieni a trovarmi al rifugio e chiama zia Barbara al 3476864664