A. A. A. Adozioni: i cani in cerca di famiglia a Modena

Per chi fosse alla ricerca di un compagno fedele, di un amico a cui offrire un ambiente sereno ed un padrone amorevole, gli ospiti a quattro zampe di Ris_Per Rifugio per Animali di Campogalliano (MO) non vedono l’ora di trovare una nuova famiglia. Ecco i cagnolini che hanno maggiore urgenza d'essere adottati:

Elly

Età: 1 anno

Genere: femmina

Taglia: media

Salute: sterilizzata, vaccinata e chippata

Segni particolari: "Ora sono ancora diffidente all'inizio, ma poi divento la tua ombra. Sono coccolona, vivace al punto giusto, giocherellona. Rispettosa dei miei spazi e di quelli altrui. Al momento meglio un contesto rurale e non urbano. Con altri cani da valutare "

Info: vieni a trovarmi al rifugio e chiama zia Barbara al 3476864664

Lia

Età: 4 anni

Genere: femmina

Taglia: pesa 6/7 kg

Salute: vaccinata e chippata, obbligo di sterilizzazione

Segni particolari: compatibile con il mondo intero, dolce, affettuosa. Cerca contatto umano e una casetta con una super famiglia

Info: vieni a trovarmi al rifugio e chiama zia Barbara al 3476864664

Felicia

Età: 6 mesi

Genere: femmina

Taglia: media

Salute: vaccinata e chippata

Segni particolari: dolce, solare, affettuosa, ubbidiente, giocosa e pure bella

Info: vieni a trovarmi al rifugio e chiama zia Barbara al 3476864664

Pablo

Età: 1 anno

Genere: maschio

Taglia: meticcio Pitbull

Salute: positivo alla lesmania

Segni particolari: Dolcissimo con le persone, cane cozza, in passeggiata è fantastico. Con gli altri cani si deve valutare perciò preferibilmente come figlio unico o da verificare la compatibilità

Info: vieni a trovarmi al rifugio e chiama zia Barbara al 3476864664

Ris_Pet rifugio per animali

L'associazione Ris_pet si prefigge come scopo principale di operare in difesa degli animali e dei loro diritti, di sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere una cultura del rispetto che riconosca gli animali come soggetti di diritti. Si trova a Panzano di Campogalliano in via Lama 23.