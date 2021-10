A.A.A. Adozioni: i cani in cerca di famiglia a Modena

Buck, Maky, Pepe e Goldie sono gli ospiti a quattro zampe di Ris_Pet Rifugio per Animali di Campogalliano in cerca di una famiglia

Per chi fosse alla ricerca di un compagno fedele, di un amico a cui offrire un ambiente sereno ed un padrone amorevole, gli ospiti a quattro zampe di Ris_Per Rifugio per Animali di Campogalliano (MO) non vedono l’ora di trovare una nuova famiglia. Tra loro:

BUCK

Età: 11 anni

Sesso: maschio

Malattie: non presenti

Su di lui: Bello, buono e sano, poco socievole con gli altri maschi ma amante delle coccole. Non castrato

Info: Per info Zia Barbara +393476864664

MAKY

Età: 4/5 anni

Sesso: maschio

Malattie: non presenti

Su di lui: È buono e ubbidiente, apparentemente vivace ma chi lo ha stallato dice che lo portava a spasso una bambina quindi diciamo che è molto gestibile. Ha uno sguardo da star di Hollywood e se ti guarda negli occhi ti conquista subito

Info: Per info Zia Barbara +393476864664

PEPE

Età: 6 anni

Sesso: maschio

Malattie: non presenti. Castrato, chippato e vaccinato

Su di lui: equilibrato,dolce,sensibile, empatico, socievole

Info: Per info Zia Barbara +393476864664

GOLDIE

Età: 1 anno

Sesso: maschio

Malattie: negativo a lesmania ed erlichia. Chippato e vaccinato

Su di lui: buono, dolce, affettuoso. Compatibile con femmine e maschi a simpatia

Info: Per info Zia Barbara +393476864664