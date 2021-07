Territorio | Asili, pensioni e case vacanze per cani a Modena e provincia

Anche a Modena e provincia sono presenti da molti anni strutture dedicate non solo all'educazione e alla salute di cani e gatti, ma anche ad un soggiorno che varia da una a diverse giornate: asili, pensioni e case vacanze munite di box, spazi aperti, piscine e tutto il necessario per creare un confortevole soggiorno agli ospiti a quattro zampe.

Ecco una breve lista delle strutture presenti nel nostro territorio:

REM Village - Pensione per cani

Si trova a: Castelfranco Emilia (MO) in via Emilia Est 85/d

Servizi

Asilo

Servizio mezza giornata o giornata intera, in cui si offrirà la possibilità di giocare e socializzare con altri conspecifici sotto la supervisione di personale qualificato.

Pensione

Pacchetto Vacanza BASE, include:

Box coibentato privato

Pedana notte rialzata

Abbeveratoio automatico

Custode notturno

Pacchetto Vacanze PLUS, include:

Box coibentato privato con giardino incluso

Pedana notte rialzata

Pannelli riscaldanti

Area mobility

Passeggiate giornaliere

Custode notturno

Contatti

Telefono: 348 6874050

Email: remvillagepensione@gmail.com

Sito web

Dog City

Si trova a: Soliera (MO), in via Canale 107

Servizi

Dog City si occupa di addestramento per cani a Soliera, Modena, a pochi chilometri da Carpi. Centro agility dog, sheepdog e dotato di piscina per cani.

E' una pensione e albergo per cani, pensione e albergo per gatti ed animali di compagnia con soluzioni igienicamente sicure e separate dagli altri animali, dove i vostri amici saranno trattati con cura ed amore in base a regole precise, con personale altamente professionale. Il nostro centro dispone, inoltre, di una piscina per cani, un grande campo coperto, che può essere affittato per qualsiasi manifestazione cinofila, e di un servizio di tolettatura per tenerli sempre puliti, sani ed in ordine. Da Dog-City trovate tolettatura, lavaggio cani, tosatura cani, educazione cani e lavoro sul bestiame.

Contatti

Indirizzo mail: tangerini.valentina@gmail.com

Telefono:3383979128

Sito web

Centro Vacanze del cane e del gatto

Si trova a: Spilamberto (MO), via Ghiarole 13

Servizi

Il Centro Vacanze del Cane e Del Gatto è un’azienda a conduzione familiare. La nostra famiglia inizia la propria storia nella cinofilia nel 1982.

Pensione per cani:

Ai cani viene messo a disposizione una stanza singola di 9 metri quadri costituita di una parte interna sempre a disposizione del cane ed una parte esterna disponibile per tutta la giornata nei soli periodi caldi. Il box è pavimentato ed è costituito da pareti lavabili (NON in rete) che non permettono agli ospiti di infastidirsi a vicenda. Nei periodi estivi gli interni godono del sistema di condizionamento e deumidificazione, mentre la parte esterna di ogni stanza è ombreggiata da alberi e teli ombreggianti.

Ogni ospite gode di un menù personalizzato che dovrà essere indicato dal proprietario, in modo che il cane continui a mangiare anche in pensione qui le stesse cose che è abituato a mangiare a casa.

Se il cane sta seguendo delle terapie farmacologiche indicate dal veterinario curante, sarà nostra premura continuare la terapia come indicato dal medico. (I farmaci sono a carico del proprietario) Il numero dei pasti quotidiani sono due, salvo altre indicazioni del proprietario.

Contatti

Telefono: 059785927

Indirizzo mail: info@vacanzecanegatto.it

Sito web

Ibrida- mente

Si trova a: Carpi

Servizi

Asilo, Pensione, Soggiorni vacanza per cani:

I soggiorni sono sempre in un qualche modo "educativi", il cane farà esperienze in un contesto nuovo e avrà la possibilità di partecipare alle giornate di socializzazione e vivere un contesto di gruppo.La casa ha diversi spazi e divisorie, quindi se il cane in questione è anziano o non può stare insieme a gli altri avrà la possibilità di stare sereno nel suo spazio. I cani che restano da noi per più giorni, se volete, verranno con noi a fare passeggiate "gite" in un contesto naturale di campagna.

I nostri ospiti verranno seguiti dall'educatore cinofilo tutto il giorno, vivranno gli spazi interni ed esterni della casa come in famiglia.Qui non si passeggia legati al guinzaglio, ma in libertà o quando ciò non è possibile con la lunghina, sarà come vivere una favolosa vacanza de stressante! I soggiorni sono sempre in un qualche modo educativi, il vostro cane non sentirà mai la vostra mancanza e non sarà curata solo la sua salute e sicurezza ma anche anche le sue emozioni, perchè viva ogni situazione positivamente!

Contatti

Indirizzo mail: ibridamenteducazionecinofila@yahoo.com

Telefono 334-3181582

Sito web

La suddetta lista è da intendersi come prettamente informativa non esaustiva

