Maranello, le brandine dismesse delle scuole diventano cucce per cani

Un centinaio di brandine delle scuole materne ancora in ottimo stato ma ormai dismesse sono state donate dal Comune di Maranello ai canili di Pavullo e Modena, dove sono già in uso come cucce per gli ospiti a quattro zampe.

Con l’emergenza sanitaria in corso e l’introduzione di norme igieniche più stringenti negli spazi scolastici, la giunta comunale già dall’avvio dell’anno scolastico 2020-21 aveva deciso di destinare ad enti e associazioni del territorio gli arredi e le attrezzature dismessi dagli istituti. Le brandine in legno utilizzate nelle scuole dell’infanzia Obici e Agazzi sono state sostituite con nuovi lettini in plastica, più leggeri, impilabili e facilmente sanificabili, e ora hanno trovato una nuova casa nelle due strutture che ospitano i cani randagi: il canile intercomunale del capoluogo e quello di Pavullo nel Frignano, riferimento anche per diversi comuni della montagna.

Nei mesi scorsi il Servizio Istruzione del Comune ha contattato le associazioni del territorio per stabilire quelle interessate ad acquisire gratuitamente uno o più arredi (sedie, tavoli, armadi) non più utilizzati nelle scuole di Maranello dopo l’introduzione delle nuove disposizioni anticontagio: beni che non hanno un significativo valore economico per il Comune di Maranello e che hanno potuto ritrovare nuova vita presso le sedi di enti che operano sul territorio.

Dopo gli opportuni sopralluoghi presso le scuole e i nidi d’infanzia del territorio, sono stati individuati diversi arredi, che non rispondono ai nuovi requisiti normativi e che quindi sono stati sostituiti con arredi più funzionali, molti dei quali acquisiti attraverso i finanziamenti previsti dal “Progetto PON” del Ministero dell’Istruzione. Tra i beni dismessi e riciclati, anche le brandine in legno delle scuole materne, ora riconvertite in comode cucce per gli animali dei due canili.