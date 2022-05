Tobia, Star, Heart e Shirley: i cani in cerca di famiglia del rifugio Ris_pet

Per chi fosse alla ricerca di un compagno fedele, di un amico a cui offrire un ambiente sereno ed un padrone amorevole, gli ospiti a quattro zampe di Ris_Per Rifugio per Animali di Campogalliano (MO) non vedono l’ora di trovare una nuova famiglia. Ecco i cagnolini che hanno maggiore urgenza d'essere adotatti:

Tobia, un "concentrato di coccole"

Età: 6/7 mesi

Sesso: maschio

Taglia: media

Segni particolari: "Tobia è uno splendido esemplare dal cuore d'oro, va d'accordo con tutti gli esseri viventi ed è già abituato ad andare a spasso con pettorina e guinzaglio. In tenerissima età è caduto da un muretto del canile in cui alloggiava in precedenza e si è fatto male al ginocchio. E' stato sottoposto ad un intervento chirurgico in una clinica di Roma, nello specifico un intervento di protesi al ginocchio e ai legamenti del crociato. Ora cammina molto bene e non dà alcun segno di zoppicamento".

Per informazioni e visite chiamare Barbara al 3476864664

Heart, dinamico e attivo come un cuore

Sesso: maschio

Età: 2 anni circa

Taglia: media

Segni particolari: "Manifesta una forte motivazione cinestesica che lo rende un cane dinamico e attivo. Molto interessato a perlustrare gli ambienti nuovi, non mostra particolari paure e incertezze e si approccia bene alle persone con le quali instaura in poco tempo un rapporto affiliativo e collaborativo. Approcciato con femmine con specifiche si è mostrato aperto nella condivisione delle risorse e degli spazi, socievole e motivato sull'attività ludica. Da valutare con i maschi. Già abituato ad uscire in passeggiata con pettorina e lunghina. Per lui cerchiamo una famiglia che possa rispondere a queste sue esigenze di cane vivace, come d'altronde anche la sua età richiede.

Per informazioni e visite chiamare Barbara al 3476864664

Star, 15 kg di golosità e coccole

Sesso: femmina

Età: 4 anni

Taglia: 15/18 kg

Segni particolari: "Brava, docile, pacata, coccolona, golosa e socievole con cani maschi e femmine. Sterilizzata, negativa a lesmania ed erlichia".

Per informazioni e visite chiamare Barbara al 3476864664

Shirley, la comandante

Età: 6 anni

Sesso: femmina

Taglia: media\piccola, 12 kg circa

Segni particolari: "Sana, vaccinata, chippata e sterilizzata. Buona, socievole e amante delle coccole. Adora gli umani mentre con gli altri cani ...vuole comandare (perciò figlia unica o cani remissivi)"

Per informazioni e visite chiamare Barbara al 3476864664

Ris_Pet rifugio per animali

L'associazione Ris_pet si prefigge come scopo principale di operare in difesa degli animali e dei loro diritti, di sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere una cultura del rispetto che riconosca gli animali come soggetti di diritti. Si trova a Panzano di Campogalliano in via Lama 23.