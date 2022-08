10 fantastiche idee per celebrare la Giornata mondiale del cane

Inseparabili compagni di gioco e divertimento, i cani sanno restituire tanto affetto e amore. Da sempre i nostri compagni fidati, sono spesso protagonisti di storie a lieto fine perché in grado di salvare vite umane o impiegati in differenti operazioni di soccorso.

Proprio per questo non dobbiamo mai dimenticare di celebrarli ogni giorno dell’anno, ma il 26 agosto possiamo farlo un po’ di più perché è la Giornata mondiale del cane.

Amante ed esperta di cani, Colleen Paige ha deciso di fondare nel 2004 il National Dog Day scegliendo non a caso il 26 agosto: in questa data, infatti, quando aveva solo 10 anni ha adottato il suo primo cane. In pochi anni l’appuntamento è riuscito a superare i confini americani per poi diffondersi in tutto il mondo.

Un risultato che Colleen Paige ha accolto con estrema felicità. Creatrice di altre giornate a tema come il National Puppy Day in cui si festeggiano i cuccioli, il National Mutt Day dedicato interamente ai meticci e la Giornata mondiale dei gatti che rende i felini i protagonisti assoluti, il suo obiettivo è quello di sensibilizzare la società nei confronti degli animali domestici.

I pet, infatti, spesso vengono abbandonati e subiscono abusi, proprio questo evento, può spingere le persone ad adottare i pelosi, a salvarli da abusi e a decidere di non comprare cuccioli provenienti da realtà non etiche.

Visto che i quattro zampe fanno tanto per noi, il 26 agosto è l’occasione giusta per festeggiarli come si deve e se abbiamo bisogno di qualche idea ecco alcuni consigli per rendere la giornata di Fido davvero unica.

Adottiamo un cane dal rifugio

Accogliere un cane in casa è un grande regalo per il peloso, che di sicuro potrà iniziare una nuova vita con noi. Il 26 agosto è la data ideale per andare in un canile e fare un regalo speciale a un quattro zampe prima di esserci assicurati di essere pronti a farlo diventare parte della nostra famiglia.

Facciamo volontariato presso un canile

Se l’adozione può sembrare troppo o non possiamo accogliere un pet in casa, possiamo festeggiarlo trascorrendo la giornata all’interno di un canile come volontari, pulendo i box, giocando con i quattro zampe o semplicemente portandoli a spasso.

Doniamo ai canili

I canili si occupano di tenere al sicuro e di prendersi cura di tutti quei cani che sono stati abbandonati, ma spesso hanno bisogno di aiuti per portare avanti le loro attività. Oltre al volontariato, possiamo decidere di fare una donazione in denaro oppure contattare direttamente la struttura nelle nostre vicinanze e informarci di cosa ha bisogno, come ad esempio coperte, giocattoli e cibo.

Trascorriamo del tempo con il nostro cane

A Fido piace trascorrere il suo tempo in nostra compagnia e il 26 agosto è un’occasione in più per stare con lui. Una lunga passeggiata, un’escursione o una corsa sono il modo più divertente per trascorrere la Giornata internazionale del cane e nello stesso tempo rimanere in forma. Se invece vogliamo coccolarlo, possiamo offrirgli un massaggio o un trattamento benessere in centri convenzionati. Poi se Fido è particolarmente goloso, allora non dobbiamo fare altro che fargli mangiare le sue pietanze preferite, magari in un ristorante che prepara cibo appositamente per lui.

Un regalo speciale per festeggiare la giornata

A tutti piacciono i regali e Fido non è da meno, allora perché non comprargli un nuovo giocattolo con cui divertirci insieme durante il tempo libero? Oppure un nuovo guinzaglio o collare da sfoggiare durante le passeggiate? Se abbiamo un parente o un amico con un cane, possiamo pensare di inviare un piccolo dono anche a lui e farlo contento.

Dedichiamo del tempo ai cani dei nostri amici

Se conosciamo parenti o amici con un cane, ma a causa di problemi di salute non possono portarlo a spasso, il 26 agosto, possiamo liberare la nostra agenda e decidere di dedicare l’intera giornata al pet, andando a fare una passeggiata o facendolo giocare. Di sicuro sia il quattro zampe che la persona a cui siamo cari, saranno felici del gesto.

Una casa a misura di Fido

Sia che viviamo in un condominio o abbiamo un appartamento con terrazzo o giardino, i cani trascorrono molto del loro tempo in casa e per evitare che incorrano in incidenti, dobbiamo creare un ambiente sicuro. Il 26 agosto è la giornata ideale per dedicarci a questa attività e far sì che Fido viva in un appartamento in cui possa muoversi liberamente senza alcun pericolo.

Insegniamo un nuovo gioco a Fido

I cani amano giocare e non vedono l’ora di imparare sempre cose nuove. La soluzione ottimale è quella di insegnargli nuove attività mentali che di sicuro lo faranno divertire e nello stesso tempo lo aiuteranno a mantenersi sempre attivo e sano.

Creiamo un book fotografico

Le foto sono la miglior forma di ricordo e per festeggiare la Giornata mondiale del cane, possiamo decidere di realizzare un book fotografico con il nostro quattro zampe. Oltre a scattargli foto, è il momento giusto per partecipare a concorsi fotografici e se vogliamo avere un risultato eccellente, dobbiamo solo rivolgerci a un fotografo professionale e avere delle foto davvero instagrammabili.

Organizziamo una festa per Fido

La Giornata mondiale del cane non può dirsi tale senza una festa interamente dedicata a Fido. Oltre a scegliere decorazioni a tema e cibo pensato appositamente per i quattro zampe, possiamo organizzare attività e giochi per tenere occupato lui e gli altri pet così da vivere una giornata all’insegna del divertimento.